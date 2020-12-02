Эксперта МВД, который фигурирует в деле Татарова и Микитася, взяли под арест

Он уменьшил сумму убытков по делу квартир для Нацгвардии с 81 млн до 7 млн ​​грн.

Он уменьшил сумму убытков по делу квартир для Нацгвардии с 81 млн до 7 млн ​​грн.

Фото: из открытых источников

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял под стражу с возможностью внесения залога заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константина Дубоноса.

Об этом говорится в сообщении Специальной антикоррупционной прокуратуры, передает RegioNews.

Суд избрал Константину Дубоносу, который фигурирует в деле о завладении имуществом Нацгвардии, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 млн гривен залога.

Он будет находиться в СИЗО до 30 января 2021 года. По версии следствия, Дубонос получил от застройщика Максима Микитася взятку в виде паркоместа за 250 тысяч грн.

За это он на бумаге уменьшил сумму убытков по делу квартир для Нацгвардии с 81 млн до 7 млн ​​грн.

На заседании прокурор сообщил, что между должностным лицом "Укрбуда" и нынешним заместителем председателя Офиса президента Олегом Татаровым происходила переписка, в которой Татаров посылал скан паспорта лица, на которое надо было зарегистрировать паркоместо со 100% скидкой.

Также Максим Микитась подтвердил передачу взятки Дубоносу во время допроса.

Напомним, ранее мы писали, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Новый поворот в деле Микитася: заместителя Ермака Татарова обвинили в коррупции.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.