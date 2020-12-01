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01 декабря 2020, 20:26 5

Ермак назначил своим внештатным советником Алексея Арестовича

01 декабря 2020, 20:26 5
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Арестович будет советовать по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны
Арестович будет советовать по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны
Фото из открытых источников
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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу президента.

Среди задач Арестовича, отмечается на сайте президента, будут "согласования позиций профильных ведомств и наработки "единого голоса".

Представляя Арестовича, Ермак отметил, что в украинском информационном пространстве тиражируется "много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать".

Задача пана Арестовича – предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или обид. Мы – единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну, - сказал Андрей Ермак.

Напомним, 28 октября сообщалось, что Алексея Арестовича назначили спикером украинской делегации в ТКГ.

Офис президента безопасность оборона советник алексей арестович
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