Ермак назначил своим внештатным советником Алексея Арестовича

Арестович будет советовать по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны

Арестович будет советовать по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу президента. Среди задач Арестовича, отмечается на сайте президента, будут "согласования позиций профильных ведомств и наработки "единого голоса". Представляя Арестовича, Ермак отметил, что в украинском информационном пространстве тиражируется "много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать". Задача пана Арестовича – предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или обид. Мы – единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну, - сказал Андрей Ермак. Напомним, 28 октября сообщалось, что Алексея Арестовича назначили спикером украинской делегации в ТКГ.

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