Зеленский согласился, что ГУД нужен руководитель

Президент подписал распоряжение о собеседования на вакантную должность

Президент подписал распоряжение о собеседования на вакантную должность

Фото из открытых источников

Собеседования с кандидатами на должность руководителя Государственного управления делами будет проводить руководитель аппарата ОП.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Президент подписал распоряжение о "Вопросе назначения на вакантную должность Руководителя Государственного управления делами".

В распоряжении констатируется необходимость обеспечения выполнения Государственным управлением делами определенных задач и функций на период действия карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Президент соглашается с необходимостью назначения на вакантную должность Руководителя Государственного управления делами путем заключения в установленном порядке контракта.

Уполномоченным лицом для проведения собеседования с кандидатами на вакантную должность Руководителя Государственного управления делами определен Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины Алексея Днепрова.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский планирует уволить еще четырех глав ОГА: СМИ узнали, кто на очереди.