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02 декабря 2020, 12:25 7

Зеленский согласился, что ГУД нужен руководитель

02 декабря 2020, 12:25 7
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Президент подписал распоряжение о собеседования на вакантную должность
Президент подписал распоряжение о собеседования на вакантную должность
Фото из открытых источников
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Собеседования с кандидатами на должность руководителя Государственного управления делами будет проводить руководитель аппарата ОП.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Президент подписал распоряжение о "Вопросе назначения на вакантную должность Руководителя Государственного управления делами".

В распоряжении констатируется необходимость обеспечения выполнения Государственным управлением делами определенных задач и функций на период действия карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Президент соглашается с необходимостью назначения на вакантную должность Руководителя Государственного управления делами путем заключения в установленном порядке контракта.

Уполномоченным лицом для проведения собеседования с кандидатами на вакантную должность Руководителя Государственного управления делами определен Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины Алексея Днепрова.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский планирует уволить еще четырех глав ОГА: СМИ узнали, кто на очереди.

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