В этом году НАПК выявило незадекларированного имущества почти на 500 миллионов

С начала года НАПК было составлено 626 протоколов о выявленных нарушениях

С начала года НАПК было составлено 626 протоколов о выявленных нарушениях

Фото из открытых источников

Менее чем за 10 месяцев текущего года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило незадекларированного имущества на 497 млн грн.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, отмечается, что с начала года НАПК было составлено 626 протоколов о выявленных нарушениях.

Также отмечается, что почти 900 млн грн было передано правоохранителям материалов о незадекларованой информации, которую скрыла бывшая команда НАПК.

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Напомним, в НАПК хотят, чтобы за ложь в декларации на более 1 млн гривен сажали в тюрьму.