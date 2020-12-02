14:24  02 декабря
Кабмин согласовал увольнение председателя Херсонской ОГА Гусева
17:46  02 декабря
Глава Минздрава обещает на следующей неделе представить стратегию вакцинации от коронавируса
18:26  02 декабря
В зоне ООС боевики стреляли из гранатомета и минировали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2020, 14:50 45

В этом году НАПК выявило незадекларированного имущества почти на 500 миллионов

02 декабря 2020, 14:50 45
Читайте також українською мовою
С начала года НАПК было составлено 626 протоколов о выявленных нарушениях
С начала года НАПК было составлено 626 протоколов о выявленных нарушениях
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Менее чем за 10 месяцев текущего года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило незадекларированного имущества на 497 млн грн.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, отмечается, что с начала года НАПК было составлено 626 протоколов о выявленных нарушениях.

Также отмечается, что почти 900 млн грн было передано правоохранителям материалов о незадекларованой информации, которую скрыла бывшая команда НАПК.

ТОП-10 достижений НАЗК в 2020 году Этого месяца среди приоритетов Верховной Рады Украины – возобновление уголовного...

Posted by Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - НАЗК on Tuesday, December 1, 2020

Напомним, в НАПК хотят, чтобы за ложь в декларации на более 1 млн гривен сажали в тюрьму.

Украина НАПК проверки декларации коррупция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Полтавский облсовет
Харьковская перезагрузка: чьи позиции укрепит новая глава ОГА Тымчук
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »