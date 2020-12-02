В этом году НАПК выявило незадекларированного имущества почти на 500 миллионов
С начала года НАПК было составлено 626 протоколов о выявленных нарушениях
С начала года НАПК было составлено 626 протоколов о выявленных нарушениях
Менее чем за 10 месяцев текущего года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило незадекларированного имущества на 497 млн грн.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Так, отмечается, что с начала года НАПК было составлено 626 протоколов о выявленных нарушениях.
Также отмечается, что почти 900 млн грн было передано правоохранителям материалов о незадекларованой информации, которую скрыла бывшая команда НАПК.
ТОП-10 достижений НАЗК в 2020 году Этого месяца среди приоритетов Верховной Рады Украины – возобновление уголовного...Posted by Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - НАЗК on Tuesday, December 1, 2020
Напомним, в НАПК хотят, чтобы за ложь в декларации на более 1 млн гривен сажали в тюрьму.
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