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02 декабря 2020, 13:40 15

Назначена дата первой сессии Одесского облсовета

02 декабря 2020, 13:40 15
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Фото из открытых источников
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Обнародовано постановление Одесской ОТИК «О созыве первой сессии новоизбранного Одесского областного совета VIIІ созыва».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Одесского облсовета.

Проведение первой сессии Одесского областного совета VIIІ созыва запланировано 4 декабря 2020 года в 11 часов.

Это произойдет согласно постановления Одесской областной территориальной избирательной комиссии №174 "О созыве первой сессии новоизбранного Одесского областного совета VIIІ созыва"

Место проведения: зал заседаний Одесского областного совета (г. Одесса, пр. Шевченко, 4, третий этаж).

Напомним, ранее сообщалось, что депутатов Днепропетровского облсовета учили голосовать.

сессия Одесская область облсовет ТИК выборы
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