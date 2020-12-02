Назначена дата первой сессии Одесского облсовета
Первая сессия Одесского областного совета VIII созыва состоится 4 декабря
Первая сессия Одесского областного совета VIII созыва состоится 4 декабря
Обнародовано постановление Одесской ОТИК «О созыве первой сессии новоизбранного Одесского областного совета VIIІ созыва».
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Одесского облсовета.
Проведение первой сессии Одесского областного совета VIIІ созыва запланировано 4 декабря 2020 года в 11 часов.
Это произойдет согласно постановления Одесской областной территориальной избирательной комиссии №174 "О созыве первой сессии новоизбранного Одесского областного совета VIIІ созыва"
Место проведения: зал заседаний Одесского областного совета (г. Одесса, пр. Шевченко, 4, третий этаж).
Напомним, ранее сообщалось, что депутатов Днепропетровского облсовета учили голосовать.
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