Глава Одесской ОГА намерен восстановить "вертикаль власти" в регионе
Глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий во время посещения сессии Одесского городского совета заявил о необходимости "восстановления властной вертикали".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео с заседания горсовета.
Необходимо выстроить вертикаль взаимодействия между Кабинетом министров, областной администрацией, районами, в частности Одесским районом, городским советом", – сказал Гриневецкий.
Он отметил, что взаимодействие между органами власти различного уровня даст возможность реализовать крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты в Одессе и области.
В то же время городской глава Одессы Геннадий Труханов отметил, что "впервые за годы независимости у Одессы появилась уникальная возможность объединить усилия (с ОГА – ред), и реализовать те проекты, которые не удавалось реализовать 29 лет".
Ранее сообщалось, что первая сессия Одесского областного совета VII созыва состоится 4 декабря.