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02 декабря 2020, 13:59 15

Глава Одесской ОГА намерен восстановить "вертикаль власти" в регионе

02 декабря 2020, 13:59 15
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Фото: из открытых источников
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Глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий во время посещения сессии Одесского городского совета заявил о необходимости "восстановления властной вертикали".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео с заседания горсовета.

Необходимо выстроить вертикаль взаимодействия между Кабинетом министров, областной администрацией, районами, в частности Одесским районом, городским советом", – сказал Гриневецкий.

Он отметил, что взаимодействие между органами власти различного уровня даст возможность реализовать крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты в Одессе и области.

В то же время городской глава Одессы Геннадий Труханов отметил, что "впервые за годы независимости у Одессы появилась уникальная возможность объединить усилия (с ОГА – ред), и реализовать те проекты, которые не удавалось реализовать 29 лет".

Ранее сообщалось, что первая сессия Одесского областного совета VII созыва состоится 4 декабря.

Одесса власть горсовет депутаты решение
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