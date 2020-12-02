Рада разрешила детям-сиротам жить в приемных семьях до 23 лет

Законопроект №3594 поддержали 317 народных депутатов

Законопроект №3594 поддержали 317 народных депутатов

Фото: из открытых источников

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3594, которым в стране разрешили детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые имеют инвалидность, жить в приемных семьях до 23-летнего возраста.

Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов Украины, передает RegioNews.

Так, документ предлагает изменить Семейный кодекс Украины и Закон Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", что позволит лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста.

Отмечается, что разрешение на проживание будет действовать независимо от того, учатся ли они в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования и учреждениях высшего образования.

Напомним, сегодня Рада ужесточила ответственность за продажу электронных сигарет детям.