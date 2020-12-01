Депутатов Днепропетровского облсовета учили голосовать

Для новоизбранных провели тренинг по пользованию системой "Рада Днепр"

Для новоизбранных провели тренинг по пользованию системой "Рада Днепр"

Фото Днепропетровского облсовета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Днепропетровского облсовета.

В Днепропетровском облсовете новоизбранных депутатов учили голосовать.

Технические нюансы узнавали депутаты-дебютанты. Их 94 (со 120-ти ) , кто ни разу еще не сталкивался с системой "Рада Днепр".

С ее помощью в областном совете организована техническая сторона работы каждой сессии. По такому же принципу работает и Верховная Рада Украины.

Избранные депутаты, которые вскоре соберутся на учредительную сессию, узнавали, каким образом проходит процесс голосования и тренировались регистрироваться на пленарном заседании, голосовать "за", "против" или "воздержаться", брать слово во время сессии.

Напомним, ранее сообщалось, что первая сессия нового Черниговского облсовета назначена на 3 декабря.