12:08  01 декабря
Руководитель больницы, где умерли пациенты на ИВЛ, ушел на больничный
11:49  01 декабря
В ЦИК сообщили, когда состоятся повторные выборы мэра Конотопа
18:31  01 декабря
Боевики провоцировали наших бойцов обстрелом
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2020, 18:05 5

Депутатов Днепропетровского облсовета учили голосовать

01 декабря 2020, 18:05 5
Читайте також українською мовою
Для новоизбранных провели тренинг по пользованию системой "Рада Днепр"
Для новоизбранных провели тренинг по пользованию системой "Рада Днепр"
Фото Днепропетровского облсовета
Читайте також
українською мовою

Новоизбранных депутатов Днепропетровского областного совета обучали техническим нюансам пользования системой «Рада Днепр».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Днепропетровского облсовета.

В Днепропетровском облсовете новоизбранных депутатов учили голосовать.

Технические нюансы узнавали депутаты-дебютанты. Их 94 (со 120-ти ) , кто ни разу еще не сталкивался с системой "Рада Днепр".

С ее помощью в областном совете организована техническая сторона работы каждой сессии. По такому же принципу работает и Верховная Рада Украины.

Избранные депутаты, которые вскоре соберутся на учредительную сессию, узнавали, каким образом проходит процесс голосования и тренировались регистрироваться на пленарном заседании, голосовать "за", "против" или "воздержаться", брать слово во время сессии.

Напомним, ранее сообщалось, что первая сессия нового Черниговского облсовета назначена на 3 декабря.

облсовет сессия голосование Днепропетровская область депутаты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кличко заявил, что хочет создать в Киевсовете "большую коалицию"
01 декабря 2020, 16:31
Депутат из Блока Кернеса умер накануне первой сессии райсовета
01 декабря 2020, 16:17
ЦИК назвала победителя выборов мэра Черновцов
01 декабря 2020, 15:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
Все видео »
Николаев после выборов: как и с кем Сенкевичу снова придется договариваться уже в новом горсовете
"Большое строительство" на Волыни: как Коломойский с Палицей и Ермак с Тимошенко поделят программу Зеленского
Все публикации »
Виктор Таран
Егор Соболев
Кирилл Сазонов
Все блоги »