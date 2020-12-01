Депутатов Днепропетровского облсовета учили голосовать
Новоизбранных депутатов Днепропетровского областного совета обучали техническим нюансам пользования системой «Рада Днепр».
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Днепропетровского облсовета.
В Днепропетровском облсовете новоизбранных депутатов учили голосовать.
Технические нюансы узнавали депутаты-дебютанты. Их 94 (со 120-ти ) , кто ни разу еще не сталкивался с системой "Рада Днепр".
С ее помощью в областном совете организована техническая сторона работы каждой сессии. По такому же принципу работает и Верховная Рада Украины.
Избранные депутаты, которые вскоре соберутся на учредительную сессию, узнавали, каким образом проходит процесс голосования и тренировались регистрироваться на пленарном заседании, голосовать "за", "против" или "воздержаться", брать слово во время сессии.
Напомним, ранее сообщалось, что первая сессия нового Черниговского облсовета назначена на 3 декабря.