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01 декабря 2020, 15:01 140

Главой Львовского областного совета депутаты избрали Ирину Гримак

01 декабря 2020, 15:01 140
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Также депутаты создали фракции во Львовском облсовете
Также депутаты создали фракции во Львовском облсовете
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 1 декабря состоялась первая сессия Львовского облсовета VIII созыва.

Об этом сообщается на сайте Львовского облсовета, передает RegioNews.

К участию в сессии зарегистрировались все 84 депутата, во время заседания они приняли присягу и получили удостоверения, позже объявили о создании 9 фракций.

Позже депутаты избрали кандидата от "Европейской солидарности" Ирину Гримак председателем облсовета. За не проголосовал 61 депутат из 84 депутатов.

Справка: Ирина Гримак в 2015-2019 гг. занимала должность заместителя председателя Львовской ОГА, перед тем пятнадцать лет работала на руководящих должностях в Львовском горсовете. В 2018 году - заместитель председателя Львовской ОГА Ирина Гримак задекларировала 444 тыс грн дохода и 310 тыс грн наличных.

Также депутаты создали фракции во Львовском облсовете:

  • Фракция "Европейской Солидарности" будет насчитывать 28 депутатов, председатель - Олег Дуда.
  • "Украинская Галицкая партия" имеет 6 депутатов, руководитель - Тарас Чолий.
  • ВО "Батькивщина" - 7 депутатов, председатель Леонид Цибуля.
  • "Голос" - 7 депутатов. Председатель Ростислав Добош.
  • "За будущее" 6 депутатов. Председатель - Тарас Подвирный.
  • "Объединение Самопомощь" - 9 депутатов. Председатель - Любомир Зубач.
  • Депутатская фракция "Народный рух Украины" будет иметь 6 депутатов, ее возглавит Роман Филипив.
  • "Слуга народа" - 9 депутатов. Председатель фракции - Максим Козицкий.
  • Депутатская фракция ВО "Свобода" - 6 депутатов. Председатель фракции - Олег Панькевич.

Напомним, во Львове состоялась первая сессия городского совета, депутаты приняли присягу.

Читайте также: Стали известны результаты выборов-2020 во Львовской области

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