Главой Львовского областного совета депутаты избрали Ирину Гримак
Сегодня, 1 декабря состоялась первая сессия Львовского облсовета VIII созыва.
Об этом сообщается на сайте Львовского облсовета, передает RegioNews.
К участию в сессии зарегистрировались все 84 депутата, во время заседания они приняли присягу и получили удостоверения, позже объявили о создании 9 фракций.
Позже депутаты избрали кандидата от "Европейской солидарности" Ирину Гримак председателем облсовета. За не проголосовал 61 депутат из 84 депутатов.
Справка: Ирина Гримак в 2015-2019 гг. занимала должность заместителя председателя Львовской ОГА, перед тем пятнадцать лет работала на руководящих должностях в Львовском горсовете. В 2018 году - заместитель председателя Львовской ОГА Ирина Гримак задекларировала 444 тыс грн дохода и 310 тыс грн наличных.
Также депутаты создали фракции во Львовском облсовете:
- Фракция "Европейской Солидарности" будет насчитывать 28 депутатов, председатель - Олег Дуда.
- "Украинская Галицкая партия" имеет 6 депутатов, руководитель - Тарас Чолий.
- ВО "Батькивщина" - 7 депутатов, председатель Леонид Цибуля.
- "Голос" - 7 депутатов. Председатель Ростислав Добош.
- "За будущее" 6 депутатов. Председатель - Тарас Подвирный.
- "Объединение Самопомощь" - 9 депутатов. Председатель - Любомир Зубач.
- Депутатская фракция "Народный рух Украины" будет иметь 6 депутатов, ее возглавит Роман Филипив.
- "Слуга народа" - 9 депутатов. Председатель фракции - Максим Козицкий.
- Депутатская фракция ВО "Свобода" - 6 депутатов. Председатель фракции - Олег Панькевич.
Напомним, во Львове состоялась первая сессия городского совета, депутаты приняли присягу.
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