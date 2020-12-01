Главой Львовского областного совета депутаты избрали Ирину Гримак

Также депутаты создали фракции во Львовском облсовете

Также депутаты создали фракции во Львовском облсовете

Фото: из открытых источников

Об этом сообщается на сайте Львовского облсовета, передает RegioNews.

К участию в сессии зарегистрировались все 84 депутата, во время заседания они приняли присягу и получили удостоверения, позже объявили о создании 9 фракций.

Позже депутаты избрали кандидата от "Европейской солидарности" Ирину Гримак председателем облсовета. За не проголосовал 61 депутат из 84 депутатов.

Справка: Ирина Гримак в 2015-2019 гг. занимала должность заместителя председателя Львовской ОГА, перед тем пятнадцать лет работала на руководящих должностях в Львовском горсовете. В 2018 году - заместитель председателя Львовской ОГА Ирина Гримак задекларировала 444 тыс грн дохода и 310 тыс грн наличных.

Также депутаты создали фракции во Львовском облсовете:

Фракция "Европейской Солидарности" будет насчитывать 28 депутатов, председатель - Олег Дуда.

"Украинская Галицкая партия" имеет 6 депутатов, руководитель - Тарас Чолий.

ВО "Батькивщина" - 7 депутатов, председатель Леонид Цибуля.

"Голос" - 7 депутатов. Председатель Ростислав Добош.

"За будущее" 6 депутатов. Председатель - Тарас Подвирный.

"Объединение Самопомощь" - 9 депутатов. Председатель - Любомир Зубач.

Депутатская фракция "Народный рух Украины" будет иметь 6 депутатов, ее возглавит Роман Филипив.

"Слуга народа" - 9 депутатов. Председатель фракции - Максим Козицкий.

Депутатская фракция ВО "Свобода" - 6 депутатов. Председатель фракции - Олег Панькевич.

Напомним, во Львове состоялась первая сессия городского совета, депутаты приняли присягу.

Читайте также: Стали известны результаты выборов-2020 во Львовской области