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01 декабря 2020, 15:22 1013

Глава Закарпатской ОГА призвал СБУ объяснить обыски в венгерских фондах

01 декабря 2020, 15:22 1013
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Он также просит обнародовать на брифинге доказательства антигосударственной деятельности
Он также просит обнародовать на брифинге доказательства антигосударственной деятельности
Фото: из открытых источников
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Председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров просит СБУ предоставить доказательства законности обысков, которые прошли в области вчера, 30 ноября.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Также он заявил, что не причастен к обыскам в венгерском благотворительном фонде, и призвал правоохранителей провести брифинг в связи с этой ситуацией, "чтобы снять вопрос возможных политических инсинуаций".

Петров утверждает, что он как председатель ОГА и как депутат Закарпатского облсовета, не намерен "расшатать общественно-политическую ситуацию в крае, подвергнуть Украину на скандал международного уровня".

Когда мне приписывают инициативу в тех следственных действиях и обысках, которые проводились относительно венгерских фондов на Закарпатье - это в определенной степени обидно ... я бывший контрразведчик и точно знаю, что необоснованная примитивная грубая сила - это не аргумент, особенно в политике", - написал Петров.

Он добавил, что в демократическом европейском государстве председатель ОГА не может вмешиваться в работу правоохранительных органов, поскольку такое невмешательство предусмотрено законодательством.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье СБУ проводит обыски у лидера Партии венгров Украины, его подозревают в заключении фиктивных договоров благотворительного фонда.

В тот же день в СБУ рассказали подробности обысков на Закарпатье, они подозревают благотворительный фонд во вмешательстве во внутренне-политическую ситуацию в Украине.

1 декабря в МИД Венгрии вызвали украинского посла для выражения недовольства и заявили, что Венгрия планирует жаловаться на Украину в НАТО из-за обысков на Закарпатье.

СБУ обыски ОГА Закарпатье Алексей Петров заявление
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