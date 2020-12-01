Стало известно, когда Конституционный восстановит рассмотрение дел

Судьи не собирались на заседания из-за отсутствия кворума

Судьи не собирались на заседания из-за отсутствия кворума

Фото: из открытых источников

Конституционный Суд Украины, который ранее принял скандальное решение об отмене е-декларирования, с восьмого декабря планирует возобновить рассмотрение дел.

Об этом сообщается на сайте суда, передает RegioNews.

Он планирует собраться после почти месячного перерыва в заседаниях. Заседания Палаты Конституционного Суда назначены на 8, 9 и 10 декабря.

19 ноября стало известно, что в связи с заболеванием нескольких судей на COVID-19 большинство судей пошли на самоизоляцию и работали дистанционно.

В КСУ уверяют, что из-за этого в суде не было кворума для рассмотрения дел, поэтому их рассмотрение отложили.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.