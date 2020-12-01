Стало відомо, коли Конституційний відновить розгляд справ

Судді не збиралися на засідання через відсутність кворуму

Судді не збиралися на засідання через відсутність кворуму

Фото: із відкритих джерел

Конституційний Cуд України, який раніше ухвалив скандальне рішення про скасування е-декларування, з восьмого грудня планує відновити розгляд справ.

Про це повідомляється на сайті суду, передає RegioNews.

Він планує зібратися після майже місячної перерви у засіданнях. Засідання Великої палати Конституційного Суду призначені на 8, 9 і 10 грудня.

19 листопада стало відомо, що у зв’язку із захворюванням кількох суддів на COVID-19 більшість суддів пішли на самоізоляцію і працювали дистанційно.

У КСУ запевняють, що через це у суді не було кворуму для розгляду справ, тому їх розгляд відклали.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.