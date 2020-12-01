Рада направила на доработку закон о е-коммуникациях, который ветировал Зеленский

Документ был принят Верховной Радой 30 сентября 2020 года

Документ был принят Верховной Радой 30 сентября 2020 года

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Верховная Рада направила закон «Об электронных коммуникациях» (№3014) на доработку в Комитет по вопросам цифровой трансформации с предложениями президента.

Такое решение поддержали 298 народных депутатов, пишет RegioNews.

Закон "Об электронных коммуникациях" (№3014), был принят Верховной Радой 30 сентября 2020 года. 29 октября президент вернул этот закон в Верховную Раду и предложил доработать с целью приведения его положений в соответствие с Конституцией, устранения пробелов и недостатков.

Как подчеркнул представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский, представляя предложения президента, закон содержит ссылку на порядок закрепления определенных порядков не законом, а подзаконными нормативно-правовыми актами вопреки ст. 92 Конституции.

"В частности, речь идет о порядке доступа к информации, размещенной на электронной регуляторной платформе, и к земельным участкам и инфраструктуре для развертывания, создания и эксплуатации электронных телекоммуникационных сетей, а также планирования и развития собственных телекоммуникационных сетей", - отметил Вениславский.

Кроме того, согласно предложениям президента, принятый закон также не устанавливает требования к структуре собственности субъектов предоставления электронных телекоммуникационных сетей и услуг на территории Украины, что может привести к осуществлению такой деятельности физическими и юридическими лицами, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях, резидентами страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором, и, соответственно, нанести ущерб национальной безопасности Украины.

"Кроме того, президент Украины считает недопустимым неучитывание в законе ситуаций, требующих экстренных действий органов государственной власти Украины в случае угроз национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека. Указанное касается, в частности, оснований распространения информации о потребителе", - заметил Вениславский.

Напомним, 27 ноября Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за недостоверное декларирование.