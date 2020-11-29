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29 ноября 2020, 13:57 8

Во втором туре выборов мэра Черновцов фиксируют низкую явку избирателей

29 ноября 2020, 13:57 8
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Голосование сейчас идет в штатном режиме, но желающих проголосовать крайне немного
Фото: из открытых источников
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Во втором туре выборов мэра Черновцов по состоянию на 12:00 приняли участие 6,5% избирателей (погрешность 0,75%).

Такие данные сообщили наблюдатели Гражданской сети ОПОРА непосредственно с участков, передает RegioNews.

Наблюдатели отмечают, что это более чем на половину меньше, чем во время голосования 25 октября по Украине. Тогда в первом туре на данный момент она составляла 13,5%.

Явка не является высокой, не есть очень низкой, однако она может такой быть. Будем надеяться, что она будет повышаться в течение дня голосования", - сообщила председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

Повторное волеизъявление черновчан происходит на 115 избирательных участках. Отдать свои голоса за мэра могут примерно 185 500 избирателей.

Напомним, в Черновцах сегодня выбирают мэра, все участки открылись вовремя.

Ранее в ЦИК предупредили, что второй тур выборов мэра Черновцов может быть под угрозой. Также сообщалось, что на выборах мэра Черновцов наблюдатели зафиксировали первые нарушения

Черновцы Местные выборы избиратели ОПОРА второй тур явка
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