Во втором туре выборов мэра Черновцов фиксируют низкую явку избирателей
Во втором туре выборов мэра Черновцов по состоянию на 12:00 приняли участие 6,5% избирателей (погрешность 0,75%).
Такие данные сообщили наблюдатели Гражданской сети ОПОРА непосредственно с участков, передает RegioNews.
Наблюдатели отмечают, что это более чем на половину меньше, чем во время голосования 25 октября по Украине. Тогда в первом туре на данный момент она составляла 13,5%.
Явка не является высокой, не есть очень низкой, однако она может такой быть. Будем надеяться, что она будет повышаться в течение дня голосования", - сообщила председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская.
Повторное волеизъявление черновчан происходит на 115 избирательных участках. Отдать свои голоса за мэра могут примерно 185 500 избирателей.
Напомним, в Черновцах сегодня выбирают мэра, все участки открылись вовремя.
Ранее в ЦИК предупредили, что второй тур выборов мэра Черновцов может быть под угрозой. Также сообщалось, что на выборах мэра Черновцов наблюдатели зафиксировали первые нарушения