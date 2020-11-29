Во втором туре выборов мэра Черновцов фиксируют низкую явку избирателей

Голосование сейчас идет в штатном режиме, но желающих проголосовать крайне немного

Голосование сейчас идет в штатном режиме, но желающих проголосовать крайне немного

Фото: из открытых источников

Такие данные сообщили наблюдатели Гражданской сети ОПОРА непосредственно с участков, передает RegioNews.

Наблюдатели отмечают, что это более чем на половину меньше, чем во время голосования 25 октября по Украине. Тогда в первом туре на данный момент она составляла 13,5%.

Явка не является высокой, не есть очень низкой, однако она может такой быть. Будем надеяться, что она будет повышаться в течение дня голосования", - сообщила председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

Повторное волеизъявление черновчан происходит на 115 избирательных участках. Отдать свои голоса за мэра могут примерно 185 500 избирателей.

Напомним, в Черновцах сегодня выбирают мэра, все участки открылись вовремя.

Ранее в ЦИК предупредили, что второй тур выборов мэра Черновцов может быть под угрозой. Также сообщалось, что на выборах мэра Черновцов наблюдатели зафиксировали первые нарушения