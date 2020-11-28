Второй тур выборов мэра Черновцов может быть под угрозой - ЦИК

Голосование должно состояться 29 ноября

Голосование должно состояться 29 ноября

Фото: cvk.gov.ua

В Центральной избирательной комиссии заявили о наличии информации от Черновицкой ТИК относительно угрозы надлежащей организации и проведения голосования во время второго тура выборов мэра Черновцов.

Как передает RegioNews, об этом говорится в заявлении пресс-службы ЦИК.

Так, в Черновицкой ТИК поступили представления от местных организаций политических партий о досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий, включенных в состав комиссий от этих организаций:

- Черновицкая областная партийная организация ВО "Батькивщина" - 216 членов УИК;

- Черновицкая территориальная организация политической партии "Европейская солидарность" - 128 членов УИК;

- Черновицкая областная организация политической партии "Наш край" - 85 членов УИК;

- Черновицкая областная организация политической партии "Ридне мисто" - 15 членов УИК.

При этом в сообщении отмечается, что к представлениям не предоставлены заявления лиц о сложении полномочий членов УИК.

"Такие действия организаций партий могут создать препятствия в надлежащей подготовке проведения повторного голосования по выборам Черновицкого городского головы. В частности, при определенных обстоятельствах могут возникнуть проблемы с легитимностью заседаний участковых избирательных комиссий - в связи с отсутствием минимального количества членов комиссии, необходимого для проведения заседания; с достаточностью голосов для принятия решений комиссий, надлежащей организацией работы комиссий во время голосования и подсчета голосов избирателей", - сказано в сообщении.

В ЦИК напоминают, что местные организации партий не наделены полномочиями отзывать кандидатуры, поданные ими в состав избирательных комиссий, полномочия членов УИК прекращаются лишь с момента принятия соответствующего решения территориальной избирательной комиссии об изменениях в составе участковой избирательной комиссии.

Напомним, 29 ноября в Черновцах состоится второй тур выборов мэра города, поскольку в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.