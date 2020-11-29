В Киеве рядом с офисом "Нацкорпуса" взорвалась граната - что известно

Взрывом частично повреждены забор и двери здания

Взрывом частично повреждены забор и двери здания

Фото: Нацполиция

В Киеве в ночь с 28 на 29 ноября возле офиса партии "Национальный корпус" взорвалась, вероятно, граната.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.

Сегодня ночью в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о вероятном взрыв возле одного из помещений на ул. Зои Гайдай. По вызову немедленно выехали следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и представители других профильных служб", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что возле общественной приемной партии произошел взрыв, вероятно, боевой гранаты. Пострадавших нет, в результате взрыва частично поврежден забор и двери дома.

Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого происшествия и лиц, причастных к нему", - сообщил начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали вспышку и велосипедиста, скрывающегося после взрыва.

По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело, досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харькове отпустили из-под стражи всех членов "Нацкорпуса", подозреваемых в нападении на автобус ОПЗЖ.