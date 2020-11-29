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29 ноября 2020, 11:50 282

На выборах мэра Черновцов наблюдатели зафиксировали первые нарушения

29 ноября 2020, 11:50 282
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Были обнаружены нарушения работы комиссии и организации проведения выборов
Были обнаружены нарушения работы комиссии и организации проведения выборов
Фото: из открытых источников
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В Черновцах наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали первые нарушения во время проведения второго тура выборов городского головы.

Об этом сообщается на сайте ОПОРЫ, передает RegioNews.

Так, на участке №730470 члены комиссии уже в 9 часов утра заполнили протокол подсчета голосов, в который вписали фамилии и подписи членов УИК.

Согласно ч. 1 ст. 251 Избирательного кодекса участковая избирательная комиссия на своем заседании составляет протокол о подсчете голосов избирателей на избирательном участке. Стоит отметить, что проведение голосования избирателей не является заседанием участковой избирательной комиссии", - сообщают наблюдатели.

В связи с этим инцидентом на участок вызвали полицию. За подписание протокола до момента его окончательного заполнения членам УИК грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Также на территории области сразу на 16 участках зафиксировали недостаточное количество урн и кабинок для голосования. На части участков нет пандусов, чем ограничиваются права людей с инвалидностью.

Еще одно нарушение ОПОРА зафиксировала на избирательном участке №730528, где представители полиции и экзит-пола находились на территории участка. После обращения наблюдателей в полицию они покинули участок.

Напомним, в Черновцах сегодня выбирают мэра, все участки открылись вовремя.

Ранее в ЦИК предупредили, что второй тур выборов мэра Черновцов может быть под угрозой.

Черновцы Местные выборы второй тур голосование ОПОРА нарушение
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