Степанов уверяет, что правительство пока не планирует вводить локдаун

В Министерстве здравоохранения не видят оснований для принятия такого решения

В Министерстве здравоохранения не видят оснований для принятия такого решения

Фото: Минздрав

По состоянию на сегодня в Украине не планируют вводить жесткий карантин, так называемый локдаун. В Министерстве здравоохранения не видят оснований для принятия такого решения.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, пишет RegioNews.

"Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун в стране. Если мы говорим о жестком карантине, то это лучший способ разорвать цепь распространения болезни. Но мы ориентируемся на способность медицинской системы оказывать людям помощь", - отметил министр.

Степанов пояснил, что обсуждая вопрос введения локдауна, министерство смотрит на ситуацию с нагрузкой на медицинскую систему.

"Если мы говорим о ситуации на сегодня, то мы работаем в напряженном графике, но у нас на сегодня заполнено 50% коек. Конечно есть регионы, где более 60%, но в то же время говорить, что уже завтра надо вводить локдаун, потому что не выдержит медицинская система, оснований пока нет", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмигаль заявил, что Кабмин может ввести жесткий локлаун на новогодние праздники.