18:28  26 ноября
Мэр Харькова вернётся в город до 20 декабря
16:51  26 ноября
У Зеленского ответили на требование Авакова ввести жесткий локдаун
18:23  26 ноября
На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции возле Марьинки
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2020, 17:49 5

Степанов уверяет, что правительство пока не планирует вводить локдаун

26 ноября 2020, 17:49 5
Читайте також українською мовою
В Министерстве здравоохранения не видят оснований для принятия такого решения
В Министерстве здравоохранения не видят оснований для принятия такого решения
Фото: Минздрав
Читайте також
українською мовою

По состоянию на сегодня в Украине не планируют вводить жесткий карантин, так называемый локдаун. В Министерстве здравоохранения не видят оснований для принятия такого решения.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, пишет RegioNews.

"Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун в стране. Если мы говорим о жестком карантине, то это лучший способ разорвать цепь распространения болезни. Но мы ориентируемся на способность медицинской системы оказывать людям помощь", - отметил министр.

Степанов пояснил, что обсуждая вопрос введения локдауна, министерство смотрит на ситуацию с нагрузкой на медицинскую систему.

"Если мы говорим о ситуации на сегодня, то мы работаем в напряженном графике, но у нас на сегодня заполнено 50% коек. Конечно есть регионы, где более 60%, но в то же время говорить, что уже завтра надо вводить локдаун, потому что не выдержит медицинская система, оснований пока нет", - подчеркнул он.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмигаль заявил, что Кабмин может ввести жесткий локлаун на новогодние праздники.

коронавирус Украина карантин министр Минздрав
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Проигравший победитель: львовский казус Садового
Все публикации »
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Все блоги »