В Одессе сегодня "минировали" суд: пришлось эвакуировать более трехсот человек
В Одессе из-за ложного сообщения о заминировании из суда эвакуировали более 300 человек.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что сегодня примерно в 12:35 на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о том, что Хозяйственный суд Одесской области, на проспекте Шевченко, заминирован.
На место происшествия было направлено взрывотехников, кинологов и следственно-оперативную группу Шевченковского отделения полиции.
При обследовании здания и прилегающей территории взрывных устройств и веществ не обнаружено. Во время проверки было эвакуировано более 300 человек.
После проверки работа суда возобновлена. Правоохранители разыскивают злоумышленника, который сделал ложное сообщение.
Напомним, недавно в Одессе эвакуировали городскую ТИК из-за сообщения о минировании.