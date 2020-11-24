В Одессе сегодня "минировали" суд: пришлось эвакуировать более трехсот человек

На место происшествия было направлено взрывотехников, кинологов и следственно-оперативную группу Шевченковского отделения полиции

На место происшествия было направлено взрывотехников, кинологов и следственно-оперативную группу Шевченковского отделения полиции

Фото: Нацполиция

В Одессе из-за ложного сообщения о заминировании из суда эвакуировали более 300 человек.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что сегодня примерно в 12:35 на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о том, что Хозяйственный суд Одесской области, на проспекте Шевченко, заминирован.

На место происшествия было направлено взрывотехников, кинологов и следственно-оперативную группу Шевченковского отделения полиции.

При обследовании здания и прилегающей территории взрывных устройств и веществ не обнаружено. Во время проверки было эвакуировано более 300 человек.

После проверки работа суда возобновлена. Правоохранители разыскивают злоумышленника, который сделал ложное сообщение.

Напомним, недавно в Одессе эвакуировали городскую ТИК из-за сообщения о минировании.