Воевал против Украины: СБУ поймала в Харькове снайпера боевиков "ЛНР"

В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины

В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины

Фото: СБУ

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего снайпера террористической организации "ЛНР", который воевал против Украины в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным СБУ, житель Харькова в 2015 году вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и был назначен "командиром отделения 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова".

Затем по собственному желанию перевелся в разведывательную роту, прошел специальную снайперскую подготовку и получил должность "разведчик-снайпер". С августа 2015 по июль 2016 года в составе диверсионных групп он выполнял задания вдоль линии соприкосновения. В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ установили, что после освобождения из "службы" в боевиков злоумышленник вернулся в Харьков, где работал на временных работах и ​​старался не попасть в поле зрения правоохранителей.

Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях", - добавили правоохранители.

Досудебное расследование проводят следователи СБ Украины под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Напомним, СБУ проводит обыски на Харьковском тракторном заводе из-за взяток.