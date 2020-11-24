Николаевская "Пропозиция" считает, что члены ГТИК, подконтрольные ОПЗЖ, блокируют работу избиркома

Горизбирком не может начать прием протоколов от районных ТИК – нет кворума

Горизбирком не может начать прием протоколов от районных ТИК – нет кворума

Фото www.0512.com.ua

В Николаеве 24 ноября в 16:00 должно было начаться заседание горизбиркома, однако все еще нет кворума.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 0512.ua.

На заседании Николаевской ТИК, которая должна начать прием протоколов итогов выборов от районных ТИК, присутствуют лишь 7 членов комиссии. Этого недостаточно, чтобы заседание считалось полномочным. Для кворума нужно минимум 10 членов комиссии.

По словам одной из членов комиссии, все подтвердили свое участие, но позже сослались на различные причины и не пришли. Также приехали члены двух ТИК и теперь им нужно ждать, пока заседание не начнется.

Кроме этого, в партии "Пропозиция" сделали официальное заявление по поводу сложившейся ситуации. В партии считают, что члены Николаевской городской территориальной избирательной комиссии, подконтрольные политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", блокируют работу избирательной комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве ОПЗЖ намерена требовать пересчета голосов во втором туре мэрских выборов.