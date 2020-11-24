13:04  24 ноября
Действующий мэр Николаева Сенкевич одержал победу во втором туре - ТИК
15:37  24 ноября
Зеленский рассказал, как власть борется с коронавирусом и сколько хочет закупить вакцин
18:24  24 ноября
Российские наемники в зоне ООС дважды нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2020, 18:01 31

Николаевская "Пропозиция" считает, что члены ГТИК, подконтрольные ОПЗЖ, блокируют работу избиркома

24 ноября 2020, 18:01 31
Читайте також українською мовою
Горизбирком не может начать прием протоколов от районных ТИК – нет кворума
Горизбирком не может начать прием протоколов от районных ТИК – нет кворума
Фото www.0512.com.ua
Читайте також
українською мовою

В Николаеве 24 ноября в 16:00 должно было начаться заседание горизбиркома, однако все еще нет кворума.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 0512.ua.

На заседании Николаевской ТИК, которая должна начать прием протоколов итогов выборов от районных ТИК, присутствуют лишь 7 членов комиссии. Этого недостаточно, чтобы заседание считалось полномочным. Для кворума нужно минимум 10 членов комиссии.

По словам одной из членов комиссии, все подтвердили свое участие, но позже сослались на различные причины и не пришли. Также приехали члены двух ТИК и теперь им нужно ждать, пока заседание не начнется.

Кроме этого, в партии "Пропозиция" сделали официальное заявление по поводу сложившейся ситуации. В партии считают, что члены Николаевской городской территориальной избирательной комиссии, подконтрольные политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", блокируют работу избирательной комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве ОПЗЖ намерена требовать пересчета голосов во втором туре мэрских выборов.

Николаев выборы ОПЗЖ Пропозиция ТИК
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
ОПОРА подтвердила, что мэром Дрогобыча снова стал Кучма
24 ноября 2020, 17:51
Бориспольского городского голову будут избирать 17 января 2021 года
24 ноября 2020, 15:53
Действующий мэр Николаева Сенкевич одержал победу во втором туре - ТИК
24 ноября 2020, 13:04
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Винницкий облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »