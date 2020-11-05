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05 ноября 2020, 19:15 13

Зеленский официально отправил в отставку трех глав ОГА, появились указы

05 ноября 2020, 19:15 13
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Тексты указов президента от 5 ноября размещены на сайте главы государства
Тексты указов президента от 5 ноября размещены на сайте главы государства
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемых должностей председателей Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций (ОГА).

Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Так, указом №489/2020 президент уволил Максима Куцого с должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Также указом №490/2020 глава государства уволил Романа Грищенко с должности главы Сумской ОГА.

Указом №488/2020 был отправлен в отставку Виталий Федорив с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Напомним, 4 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволит глав нескольких областных государственных администраций.

Также сообщалось, что Кабмин согласовал увольнение глав ОГА трех областей.

Владимир Зеленский увольнение Офис президента Максим Куцый ОГА указ
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