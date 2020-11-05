Зеленский официально отправил в отставку трех глав ОГА, появились указы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с занимаемых должностей председателей Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областных государственных администраций (ОГА).
Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента, передает RegioNews.
Так, указом №489/2020 президент уволил Максима Куцого с должности председателя Одесской областной государственной администрации.
Также указом №490/2020 глава государства уволил Романа Грищенко с должности главы Сумской ОГА.
Указом №488/2020 был отправлен в отставку Виталий Федорив с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Напомним, 4 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволит глав нескольких областных государственных администраций.
Также сообщалось, что Кабмин согласовал увольнение глав ОГА трех областей.