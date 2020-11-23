У мужчины, который в Полтаве повредил авто наблюдателя, нашли "фотоотчет" о преступлении
Правоохранители установили личность злоумышленника, который 22 ноября на ул. Курчатова в Полтаве порезал шины автомобиля Volkswagen Passat, принадлежащего 29-летнему наблюдателю, который работал на избирательном участке в 32-й школе.
Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.
По данным Нацполиции, в его телефоне находился "фотоотчет" о повреждении автомобиля.
Команда кандидата в мэры Полтавы Сергея Иващенко вчера заявила, что автомобиль принадлежит их представителю.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавщины, вечером того же дня полиция установила личность предполагаемого правонарушителя. Им оказался 27-летний полтавчанин. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебного расследования по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас следователи устанавливают мотивы действий злоумышленника и готовят подозрение в совершении уголовного преступления.
Из достоверных источников журналистам стало известно, что задержанный - ранее судимый гражданин. У него изъяли мобильный телефон, на который он сделал "фотоотчет" о повреждении автомобилей. Это дает основания говорить о заказном характере этого правонарушения.
Напомним, 22 ноября в Полтаве неизвестные порезали шины автомобилей, припаркованных вблизи избирательных участков, от рук хулиганов пострадало авто наблюдателя "Команды змин".