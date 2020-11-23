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23 ноября 2020, 18:07 473

На Львовщине будут судить пятерых членов УИК за фальсификации

23 ноября 2020, 18:07 473
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Им грозит уголовная ответственность за досрочное заполнения протокола
Им грозит уголовная ответственность за досрочное заполнения протокола
Фото: из открытых источников
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Во Львовской области будут судить пятерых членов участковой избирательной комиссии села Йосиповичи Стрыйского района, которые во время местных выборов досрочно подписали протокол голосования.

Об этом сообщает Прокуратура Львовской области, передает RegioNews.

Им также инкриминируют подписание протокола не на заседании избирательной комиссии, а за ее пределами.

По данным следствия, во время местных выборов 25 октября пятеро членов УИК (председатель, заместитель, секретарь и двое членов) за несколько часов до завершения голосования подписали протокол УИК о подсчете голосов избирателей депутатов Львовского областного совета.

Однако они имели право подписывать протокол только во время итогового заседания участковой избирательной комиссии.

Досудебное расследование... завершено. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, В Николаеве полиция расследует факты возможной фальсификации выборов

Львовщина Местные выборы прокуратура фальсификации голосование суд
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