10:02  22 ноября
В Украине прибавилось еще свыше 12 тысяч новых случаев COVID-19
12:18  22 ноября
В Славянске избиратели делают селфі возле урн, чтобы получить iPhone-12
09:45  22 ноября
С начала суток на Донбассе не стреляли
UA | RU
UA | RU
22 ноября 2020, 10:15 20

В Украине во втором туре выбирают мэров Днепра, Львова, Черкасс, Полтавы и Николаева

22 ноября 2020, 10:15 20
Читайте також українською мовою
Также выборы городского головы проходят в Ужгороде, Ровно, Бердянске, Славянске, Никополе и Дрогобыче
Также выборы городского головы проходят в Ужгороде, Ровно, Бердянске, Славянске, Никополе и Дрогобыче
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

22 ноября 2020 года в Украине в ряде городов состоится второй тур выборов мэров.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные ЦИК.

Городских голов будут избирать жители Львова, Николаева, Днепра, Черкасс, Ровно, Полтавы, Ужгорода, Дрогобыча, Славянская, Бердянска, Никополя.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00, Общественный порядок, по данным Нацполиции, будут обеспечивать почти 10 тысяч полицейских.

Напомним, 15 ноября второй тур выборов мэра состоялся в Одессе, Херсоне, Луцке, Сумах, Луцке, Каменце-Подольском и м. Украинка Киевской области.

выборы второй тур мэр Львов Днепр Черкассы Полтава Ровно Ужгород Николаев
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Названо количество уголовных дел, которые возбудили во время местных выборов
21 ноября 2020, 13:01
На Львовщине в военном госпитале произошел взрыв: больных эвакуировали
21 ноября 2020, 12:02
Центризбирком отменил даты перевыборов в Борисполе и Новгород-Северском
21 ноября 2020, 11:08
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Сможет ли здравый смысл победить деньги олигарха: кого выберет Бердянск во втором туре
Второй тур в Ровно: соревнование двух "темных лошадок"
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »