В Украине во втором туре выбирают мэров Днепра, Львова, Черкасс, Полтавы и Николаева
Также выборы городского головы проходят в Ужгороде, Ровно, Бердянске, Славянске, Никополе и Дрогобыче
Также выборы городского головы проходят в Ужгороде, Ровно, Бердянске, Славянске, Никополе и Дрогобыче
22 ноября 2020 года в Украине в ряде городов состоится второй тур выборов мэров.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные ЦИК.
Городских голов будут избирать жители Львова, Николаева, Днепра, Черкасс, Ровно, Полтавы, Ужгорода, Дрогобыча, Славянская, Бердянска, Никополя.
Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00, Общественный порядок, по данным Нацполиции, будут обеспечивать почти 10 тысяч полицейских.
Напомним, 15 ноября второй тур выборов мэра состоялся в Одессе, Херсоне, Луцке, Сумах, Луцке, Каменце-Подольском и м. Украинка Киевской области.
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