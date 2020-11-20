Сможет ли здравый смысл победить деньги олигарха: кого выберет Бердянск во втором туре

Кто бы не стал мэром курортного города, он попадет в полную зависимость от местного олигарха. Однако, в одном случае бердянский голова получит хорошую зарплату и перспективу попасть за решетку, в другом – извечную борьбу и... перспективу попасть за решетку

Кто бы не стал мэром курортного города, он попадет в полную зависимость от местного олигарха. Однако, в одном случае бердянский голова получит хорошую зарплату и перспективу попасть за решетку, в другом – извечную борьбу и... перспективу попасть за решетку

Пономарев вам в помощь

Если говорить о местных выборах в Запорожской области, то самыми скандальными и грязными они были именно в курортном Бердянске. Дело в том, что "жемчужина Азова" имеет своеобразного хозяина в лице нардепа из ОПЗЖ и бизнесмена Александра Пономарева.

Как заметил наш коллега – журналист и общественный деятель Богдан Василенко, "Пономарев всегда старается или работать с властью, или становиться властью. Второе, конечно, имеет преимущества". Поэтому неудивительно, что господин нардеп не только выставил свою креатуру на выборах бердянского мэра и всячески ее поддерживал материально, а еще и всячески пытался "выбить" из гонки основного конкурента своего протеже.

Итак, Пономарев сделал ставку на депутата Бердянского горсовета Александра Свидло. За несколько месяцев до выборов тот вышел из партии "Оппозиционный блок", фракцию которой он возглавлял в горсовете, и стал членом "Оппозиционной платформы - "За жизнь". Кстати, бердянской франшизой ОПЗЖ владеет как раз Пономарев.

Что касается самого Свидло, то репутация у него весьма неоднозначная. Еще во времена работы в местной власти (был заместителем мэра по вопросам ЖКХ и руководителем местного коммунального предприятия) он успел нажить себе массу недоброжелателей. Местные эксперты связывают это со вспыльчивым нравом самого Свидло и множеством непопулярных решений, которые он принимал, занимая руководящие должности. При этом, по данным различных социологических исследований, шансы занять главную должность Бердянска у него были неплохие. Чтобы "закрепить" результат Свидло и помочь ему гарантированно одержать победу на выборах, в процесс включилась команда Пономарева. Ее главной целью была "ликвидация" основного конкурента господина Александра – Валерия Баранова.

Один и на побережье воин

Баранова в Бердянске знает едва ли не каждая собака. Он несколько раз руководил городом, неоднократно избирался нардепом, в сложный период – в 2014 году – возглавил прифронтовую Запорожскую область. Одним словом, известный и опытный политик. Как ранее признавался RegioNews сам Валерий Баранов, решение об очередном выдвижении кандидатом на городского голову Бердянска он принял едва ли не в последний момент – когда его штаб получил данные социологических исследований относительно поддержки возможных кандидатов горожанами (тогда еще официально регистрации не было). По данным Баранова, за его кандидатуру готовы были проголосовать более чем 57% бердянцев. Именно это и стало решающим фактором для баллотирования.

Вероятно, данные соцопроса попали и к штабистам Пономарева. Поэтому "машина борьбы" включилась мгновенно. Сначала юристы структур, близких к миллионеру, всячески пытались не допустить Баранова к регистрации кандидатом на пост мэра с помощью судов. Дошли вплоть до Днепропетровского апелляционного, однако здравый смысл победил, и Баранова все же зарегистрировали (кстати, он баллотировался от политической партии "За майбутне"). После этого была применена банальная технология – регистрация клонов. Из 15 кандидатов в городские головы Бердянска было зарегистрировано трех с фамилией Баранов (один из них – Василий) и даже кандидат Баран.

Традиционно накануне выборов в СМИ, подконтрольным Пономареву, появились очередные скандалы-расследования-сенсации с кучей грязи в отношении главного конкурента. Однако эти технологии в очередной раз не сработали, и Баранов вместе со Свидло попали во второй тур местных выборов. 25 октября за "олигархического" Свидло проголосовали 34,7% бердянцев, а это почти 13 тысяч горожан. За Баранова – чуть больше 30% или 11 тысяч избирателей.

Служить и защищать или "служить" и уничтожать?

Уже в воскресенье, 22 ноября, состоится второй тур выборов городского головы. Кому достанется победа, сейчас предсказывать очень сложно. У Баранова, без сомнения, есть поддержка горожан, а у Свидло – поддержка нардепа Пономарева. А это – и деньги, и админресурс, и силовой блок.

"Если говорить о перспективах, то в случае победы Валере (Баранову – авт.) будет очень сложно. Во-первых, ему придется работать с пономаревским большинством в горсовете. Во-вторых, ни для кого не секрет, что Пономарев имеет влияние на силовые структуры, с помощью которых он будет пытаться если не "убрать" Валеру, то хотя бы полностью его контролировать", - рассказывает RegioNews политический эксперт.

И его слова подтверждаются результатами выборов в Бердянский горсовет. Так, ОПЗЖ, которая полностью контролируется Пономаревым, получила почти 33% голосов. На втором месте – "Слуга народа", у которой 15,8%. На третьем – "Наш край" (14,83%). "Оппозиционный блок" набрал 8,42%, а "Европейская солидарность" – 7,83%. Если верить нашим инсайдерам, то бердянские ячейки всех политических партий, которые попали в горсовет, полностью контролируются Пономаревым, что позволит ему создать эдакое местечковое монобольшинство.

При таких условиях этому нардепу-олигарху свой городской голова нужен только для удовлетворения собственных амбиций. Прогнозируемо миллионер получит своего секретаря горсовета, возьмет под контроль все коммунальные предприятия и ключевые комиссии. А это – освоение бюджетных средств, проведение тендеров, строительство в прибрежной зоне и т.д. Кстати, последний пункт невероятно важен, потому что в Бердянске до сих пор официально не утверждена техническая документация относительно застройки азовского морского побережья. Поэтому сейчас здесь строят рестораны-отели и другие элитные клубы как хотят и где хотят.

Возвращаясь же к господину Баранову. Еще раз следует акцентировать внимание на том, что в случае победы ему придется очень непросто в "окружении" пропономаревских депутатов и чиновников. Кроме того, не следует забывать о вышесказанном – своеобразной и, возможно, материальной дружбе Пономарева с местными представителями правоохранительных органов. Если Баранов таки займет главную должность "жемчужины Азова", он будет находиться под постоянным "присмотром" силовиков. Мы не утверждаем, что Баранов будет нарушать закон. Мы говорим о том, что, как выражаются правоохранители, "если вы еще не "сидите", то это не означает, что вы не нарушаете закон, это означает, что мы плохо работаем". Впрочем, как известно, если есть материальные поощрения, то работать начнет даже самый опытный бездельник.

Кстати, в Запорожской области уже был опыт, когда влиятельного "мастодонта" и рейтингового мэра "снимали" с должности буквально за несколько дней. Это произошло еще во времена Партии регионов, которая благополучно трансформировалась в ОПЗЖ с теми же представителями, и теми же способами борьбы с политическими оппонентами. В 2010 году ушел в отставку мэр Запорожья Евгений Карташов. По официальной версии, "я устал, я ухожу". Фактически же ему угрожали тюрьмой, если он не освободит свое кресло. Удастся ли Валерию Баранову в случае победы на выборах избежать аналогичной ситуации – покажет время.