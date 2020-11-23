В Бердянске открыли дело из-за подделки бюллетеней

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до семи лет

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до семи лет

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Полиция Бердянска открыла уголовное производство из-за заявления председателя одной из участковых избирательных комиссий о несоответствии бюллетеней требованиям избирательного законодательства.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в заявлении пресс-службы полиции Запорожской области.

Отмечается, что председатель одной из УИК обнаружила Акт от 20 ноября 2020 года о несоответствии бюллетеней требованиям ч.4 ст. 240 Избирательного кодекса Украины.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158-3 (фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, итоговая явка на выборах мэров во втором туре составила почти 30%.