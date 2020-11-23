09:49  23 ноября
В Украине за сутки выявили почти 11 тысяч новых больных COVID-19
10:31  23 ноября
Выборы мэра Львова: Синютка признал поражение и поздравил Садового с победой
11:59  23 ноября
Выборы мэра Ужгорода: "слуга" Щадей проиграл действующему главе города
UA | RU
UA | RU
23 ноября 2020, 11:39 230

В Украине могут ввести новый налог: СМИ узнали подробности

23 ноября 2020, 11:39 230
Читайте також українською мовою
Поступления с налога пойдут в местные бюджеты
Поступления с налога пойдут в местные бюджеты
Фото: Слуга народа / Facebook
Читайте також
українською мовою

В партии "Слуга народа" размышляют над идеей внедрения нового налога, поступления от которого пойдут в местные бюджеты. Таким образом власть пытается найти диалог с регионами.

Об этом сообщил источник "РБК-Украина", пишет RegioNews.

Однако, это пока на уровне идеи, а для реализации необходимо время. Пока что удовлетворить интересы регионов собираются через увеличение расходов на соцэкономразвитие в бюджете на 2021 год.

Пока в партии рассчитывают снять часть проблем из-за принятия законопроекта о местных госадминистрациях. Он был внесен в парламент в конце октября.

Напомним, ранее украинцам объяснили последствия повышения минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.

коронавирус Украина налог законопроект регионы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Сможет ли здравый смысл победить деньги олигарха: кого выберет Бердянск во втором туре
Второй тур в Ровно: соревнование двух "темных лошадок"
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »