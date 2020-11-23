В Украине могут ввести новый налог: СМИ узнали подробности

Поступления с налога пойдут в местные бюджеты

Поступления с налога пойдут в местные бюджеты

Фото: Слуга народа / Facebook

В партии "Слуга народа" размышляют над идеей внедрения нового налога, поступления от которого пойдут в местные бюджеты. Таким образом власть пытается найти диалог с регионами.

Об этом сообщил источник "РБК-Украина", пишет RegioNews.

Однако, это пока на уровне идеи, а для реализации необходимо время. Пока что удовлетворить интересы регионов собираются через увеличение расходов на соцэкономразвитие в бюджете на 2021 год.

Пока в партии рассчитывают снять часть проблем из-за принятия законопроекта о местных госадминистрациях. Он был внесен в парламент в конце октября.

Напомним, ранее украинцам объяснили последствия повышения минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.