В Украине могут ввести новый налог: СМИ узнали подробности
Поступления с налога пойдут в местные бюджеты
Поступления с налога пойдут в местные бюджеты
В партии "Слуга народа" размышляют над идеей внедрения нового налога, поступления от которого пойдут в местные бюджеты. Таким образом власть пытается найти диалог с регионами.
Об этом сообщил источник "РБК-Украина", пишет RegioNews.
Однако, это пока на уровне идеи, а для реализации необходимо время. Пока что удовлетворить интересы регионов собираются через увеличение расходов на соцэкономразвитие в бюджете на 2021 год.
Пока в партии рассчитывают снять часть проблем из-за принятия законопроекта о местных госадминистрациях. Он был внесен в парламент в конце октября.
Напомним, ранее украинцам объяснили последствия повышения минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.
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