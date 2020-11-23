09:49  23 ноября
В Украине за сутки выявили почти 11 тысяч новых больных COVID-19
10:31  23 ноября
Выборы мэра Львова: Синютка признал поражение и поздравил Садового с победой
11:59  23 ноября
Выборы мэра Ужгорода: "слуга" Щадей проиграл действующему главе города
UA | RU
UA | RU
23 ноября 2020, 10:01 37

Кандидат в мэры Полтавы Иващенко признал свое поражение

23 ноября 2020, 10:01 37
Читайте також українською мовою
За кандидата от партии "Слуга народа" Сергея Иващенко проголосовали более 28 тысяч полтавчан
За кандидата от партии "Слуга народа" Сергея Иващенко проголосовали более 28 тысяч полтавчан
Фото: Полтавщина
Читайте також
українською мовою

По мнению кандидата в мэры Полтавы от партии "Слуга народа" Сергея Иващенко, который занял второе место во втором туре выборов городского главы, изменения в Полтаве все равно уже не остановить.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию Сергея Иващенко в Facebook.

Спасибо каждому из 28 тысяч полтавчан, которые проголосовали за Изменения в Полтаве. Вы – настоящие ответственные граждане!", - отметил он.

По мнению Иващенко, выиграть не удалось из-за разветвленной и доведенной системы подкупа, "циничного подвоза и обмана избирателей".

31 тысяча полтавчан, которые пришли к участкам по разным причинам, выбрали себе своего мэра. И нам с этим жить... некоторое время. И этот выбор тоже нужно уважать... Но главная проблема – сегодня не выиграла Полтава! В то же время, я убежден – изменения не остановить. Мы не дадим обворовывать наших граждан и разрушать наш город. Работаем!", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Полтаве журналисты обнаружили схему подкупа избирателей в пользу Мамая. Также в Полтаве зафиксировали провокации против кандидата в мэры от "Слуги народа" Сергея Иващенко и его "Команды изменений".

Напомним, накануне в Полтаве состоялся второй тур выборов мэров.

выборы Полтава Слуга народа голосование Кандидат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Сможет ли здравый смысл победить деньги олигарха: кого выберет Бердянск во втором туре
Второй тур в Ровно: соревнование двух "темных лошадок"
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »