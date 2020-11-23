Кандидат в мэры Полтавы Иващенко признал свое поражение

За кандидата от партии "Слуга народа" Сергея Иващенко проголосовали более 28 тысяч полтавчан

За кандидата от партии "Слуга народа" Сергея Иващенко проголосовали более 28 тысяч полтавчан

Фото: Полтавщина

По мнению кандидата в мэры Полтавы от партии "Слуга народа" Сергея Иващенко, который занял второе место во втором туре выборов городского главы, изменения в Полтаве все равно уже не остановить.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию Сергея Иващенко в Facebook.

Спасибо каждому из 28 тысяч полтавчан, которые проголосовали за Изменения в Полтаве. Вы – настоящие ответственные граждане!", - отметил он.

По мнению Иващенко, выиграть не удалось из-за разветвленной и доведенной системы подкупа, "циничного подвоза и обмана избирателей".

31 тысяча полтавчан, которые пришли к участкам по разным причинам, выбрали себе своего мэра. И нам с этим жить... некоторое время. И этот выбор тоже нужно уважать... Но главная проблема – сегодня не выиграла Полтава! В то же время, я убежден – изменения не остановить. Мы не дадим обворовывать наших граждан и разрушать наш город. Работаем!", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Полтаве журналисты обнаружили схему подкупа избирателей в пользу Мамая. Также в Полтаве зафиксировали провокации против кандидата в мэры от "Слуги народа" Сергея Иващенко и его "Команды изменений".

Напомним, накануне в Полтаве состоялся второй тур выборов мэров.