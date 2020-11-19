Причудливые альянсы Славянска: Лях, Придворов и фактор Штепы

В воскресенье, 22 ноября, в Славянске пройдет второй тур выборов городского головы. Среди соискателей поста мэра уже не будет печально известной Нели Штепы. Но тем не менее, предсказать будущего победителя невероятно сложно — сегодня в городе идет борьба буквально за каждый голос. А новый расклад сил в депутатском корпусе обещает также нешуточную борьбу за пост секретаря горсовета и ставит под вопрос саму перспективу создания работающей коалиции

В воскресенье, 22 ноября, в Славянске пройдет второй тур выборов городского головы. Среди соискателей поста мэра уже не будет печально известной Нели Штепы. Но тем не менее, предсказать будущего победителя невероятно сложно — сегодня в городе идет борьба буквально за каждый голос. А новый расклад сил в депутатском корпусе обещает также нешуточную борьбу за пост секретаря горсовета и ставит под вопрос саму перспективу создания работающей коалиции

При этом не исключен вариант, при котором проигравшая Штепа может в итоге стать реальным руководителем города, ставшего символом российско-украинской войны. Кто же станет новым мэром Славянска и его "серым кардиналом", а также какие варианты коалиций могут возникнуть в Славянском горсовете, разбирался RegioNews.

Самые непредсказуемые выборы на Донбассе

Во второй тур выборов в Славянске вышли действующий мэр, кандидат от "Оппозиционного блока" Вадим Лях и представитель ОПЗЖ Павел Придворов. Причем разница между первым местом, которое занял председатель правления ПАО "Славянский машиностроительный завод" Придворов, набравший 30,86% голосов, и вторым местом Ляха с его 29,99%, составила в абсолютных числах всего 244 голоса.

Главной же сенсацией первого тура стало третье место бывшей градоначальницы Славянска Нели Штепы, которая отстала от лидеров почти на четыре тысячи голосов. Неожиданный провал Штепы, которая выдвигалась от "Партии мира и развития", был вызван тремя факторами. Активной ее дискредитацией занималась, прежде всего, ОПЗЖ, в которой решили, что Штепа будет для Придворова более опасным оппонентом во втором туре, чем нынешний мэр Лях. Бывшую заключенную харьковского СИЗО один из лидеров ОПЗЖ Нестор Шуфрич даже обвинил в черной неблагодарности. Якобы партия Виктора Медведчука активно боролась (на самом деле - нет) за освобождение Штепы, а она стала конкурентом их кандидата.

Вторым фактором стала крайне слабая и блеклая кампания самой Нели Игоревны, которая явно переоценила ностальгию жителей Славянска по довоенным временам ее мэрства. Ну и еще одна причина неудачи - шлейф сепаратизма и незакрытое уголовное дело в связи с обвинениями Штепы в коллаборационизме. Хотя прошедшие во второй тур Придворов и Лях также имеют сепаратистские грешки. Так, оба как депутаты горсовета в 2014 году голосовали за создание "Славянской народной дружины", позднее поспособствовавшей оккупации города, и также за проведение так называемого "референдума о независимости ДНР". Но для общенациональных СМИ именно Штепа стала символом предательства и сепаратизма в Славянске.

Сегодня за считанные дни до второго тура вряд ли кто рискнет предсказать фамилию будущего славянского мэра. Шансы Ляха могла бы здорово увеличить поддержка Штепы, электорат которой политически все же больше тяготеет к ОПЗЖ. Есть информация, что в обмен на публичное заявление о поддержке и Лях, и Придворов якобы предлагали Штепе пост секретаря горсовета. Но, вероятно, слишком много личных взаимных обид накопилось у Штепы к обоим конкурентам. Тем более что Штепа на посту секретаря может откусить гораздо больший кусок власти, чем полагается по статусу. Но торги еще не закончены.

Причем весьма двусмысленная ситуация может возникнуть в случае возможной победы во втором туре Придворова, который является протеже семейства нардепов от ОПЗЖ Натальи Королевской и Юрия Солода. По слухам, Придворов тяжело болен и практическим сразу после выборов вынужден будет отправиться на длительное лечение в Германию. А при подобных раскладах еще более возрастает роль будущего секретаря горсовета, который де-факто может надолго оказаться реальным руководителем города.

Почему все будут "дружить" против ОПЗЖ

В новоизбранный горсовет Славянска, состоящий из 38 депутатов, прошли сразу шесть партий. Первое место получила ОПЗЖ, чьи 36,84% голосов конвертировались в 14 мандатов. Вторую и третью позицию разделили "Слуга народа" во главе с Ольгой Алтуниной и поддерживающий Ляха "Оппозиционный блок" – оба получили по 6 депутатских мест. "Партия мира и развития" во главе со Штепой довольствовалась 5 мандатами, "Наш край" который тут возглавляет бывший нардеп от БПП Олег Недава, будет иметь 4 депутата, а "Европейская солидарность" – троих.

Как видим, ОПЗЖ для большинства не хватает всего пять мандатов, но создать коалицию в горсовете у нее практически нет шансов. Штепа во время предвыборной кампании окончательно побила все горшки с ОПЗЖ. Важно и то, что семейство Королевской-Солода рассматривают Славянск как свою электорального базу на возможных досрочных выборах в Верховную Раду. И здесь лидеры других фракций - также для них потенциальные конкуренты. Ведь амбиции вернуться в Раду есть и у местного лидера "Нашего края" Недавы, попробовать силы на парламентских выборах наверняка рискнет и славянский лидер "СН" Алтунина. Так что тень будущего соперничества уже сейчас усложняет создание устойчивого городского большинства. Ну и ахметовский "Оппоблок" вряд ли усядется на одном гектаре с ОПЗЖ, несмотря на некогда общие политические корни.

Так что опасения патриотической общественности о том, что власть в прифронтовом городе окажется в руках явно пророссийской партии, оказались сильно преувеличенными. Скорее всего, в случае победы Придворова горсовет будет в явной оппозиции к новому мэру. Несколько проще будет ситуация, если градоначальником выберут Ляха, но, судя по всему, в этом случае в горсовете будут формироваться ситуативные коалиции по конкретным вопросам.

Более того, выборы в Славянске продемонстрировали, что электоральная карта Донбасса имеет свойство усложняться. И взгляд на регион как перманентный неисчерпаемый резервуар пророссийского электората сегодня весьма упрощен. Сравним нынешние показатели ОПЗЖ (36,84%), с процентами пророссийских партий в Славянске восемь лет назад. Напомним, что в 2012 году Партия регионов получила в горсовете почти половину голосов — 45,7%, а на втором месте была КПУ с 11,5%.

Отметим также прохождение в горсовет фракции "ЕС", что может стать важным сигналом для партий патриотического спектра. Донбасс перестал быть в политическом смысле "диким полем" бывших "регионалов", а электоральные урожаи здесь будет получать тот, кто будет пахать на нем по-серьезному.