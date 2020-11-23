Выборы мэра Львова: Синютка признал поражение и поздравил Садового с победой

По предварительным данным, Садовый набирает 61,5% голосов избирателей, Синютка - 36,1%

По предварительным данным, Садовый набирает 61,5% голосов избирателей, Синютка - 36,1%

Фото: из открытых источников

Кандидат на главу Львовской ОТГ от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка поздравил действующего мэра города Андрея Садового ("Самопомич") с победой во втором туре и поблагодарил своих избирателей за поддержку.

Как передает RegioNews, об этом Синютка написал в Facebook.

Поздравляю Андрея Садового с победой в мэрской гонке! Надеюсь, что обещания, которые услышали львовяне, не были предвыборными технологиями, а станут реальными изменениями в жизни общины Львовской ОТГ", - отметил он.

Отметим, что по состоянию на утро 23 ноября районные ТИК обработали 97,5% протоколов с избирательных участков Львовской ОТГ. Судя по результатам, Андрей Садовой получает 61,5% голосов избирателей, а Олега Синютку поддержало 36,1% жителей Львовской ОТГ.

Ранее сообщалось, что во Львове по результатам экзит-пола побеждает Садовой.