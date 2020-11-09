Мэром Винницы избран действующий мэр Сергей Моргунов - ЦИК

Он одержал победу в первом туре выборов

Он одержал победу в первом туре выборов

Фото: Facebook

Как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, городским главой Винницы избрали действующего мэра Сергея Моргунова. Он набрал в первом туре 65,93% голосов избирателей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦИК.

Так, согласно данным, представитель партии "Украинская стратегия Гройсмана" Сергей Моргунов обогнал своего ближайшего конкурента от "Европейской солидарности" Сергея Кудлаенко на более чем 50%.

Результаты выборов городского главы Винницы выглядят следующим образом:

1. Моргунов Сергей, политическая партия "Украинская стратегия Гройсмана", - 65,93% (61 194 голоса);

2. Кудлаенко Сергей, партия "Европейская солидарность", - 13,04% (12 108 голосов);

3. Борзов Сергей, партия "Слуга народа", - 6,09% (5 656 голосов);

4. Узелков Вячеслав, партия "ОПЗЖ", - 4,6% (4270 голосов);

5. Устинова Александра, партия "Голос", - 3,35% (3 112 голосов).

Ранее сообщалось, что в Тульчине двое мужчин напали на избирательную комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка с избирательной документацией.