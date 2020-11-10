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10 ноября 2020, 13:05 104

Стали известны результаты выборов-2020 в Винницкой области

10 ноября 2020, 13:05 104
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В областной совет избраны 84 депутата
В областной совет избраны 84 депутата
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По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Винницкий областной совет и городах Винница, Жмеринка и Могилев-Подольский.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

В Винницкий областной совет избрано 84 депутата. Самая большая фракция сформировалась у политсилы "Украинская Стратегия Гройсмана", которую в облсовете будут представлять 40 депутатов. Партии "Батькивщина" и "ЕС" будут иметь равное количество депутатов – каждая по 11.

В городе Виннице в первом туре победил действующий мэр города Сергей Моргунов, который набрал 65,93% голосов избирателей. Мэр баллотировался от партии "Украинская Стратегия Гройсмана", которую в горсовете Винницы будут представлять 34 депутата.

Также в городе Жмеринка городским головой избран кандидат от партии "Украинская Стратегия Гройсмана", Анатолий Кушнир. В горсовет города прошло 7 партий. По количеству голосов лидируют "Украинская Стратегия Гройсмана" (10 депутатов) и ОПЗЖ (6 депутатов).

В городе Могилев-Подольский мэром стал кандидат от партии "Слуга народа" Геннадий Глухманюк, а в горсовет прошли 6 партий. Крупнейшие фракции будут в "СН" (11 депутатов) и политсилы "Украинская Стратегия Гройсмана" (9 депутатов).

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Черкасской области.

облсовет Винница Винницкая область горсовет Моргунов Сергей Местные выборы
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