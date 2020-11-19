Депутатам разрешат расследовать масштабные пожары в Луганской области

В июле выгорело около 5 тысяч гектаров леса, погибли 6 человек

В июле выгорело около 5 тысяч гектаров леса, погибли 6 человек

Фото: ГСЧС

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал создание Временной следственной комиссии для расследования масштабных пожаров в Луганской области, которые произошли в этом году.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба партии "Слуга народа", передает RegioNews.

По словам одного из инициаторов создания комиссии, нардепа от "Слуги народа" Максима Ткаченко, одними только депутатскими обращениями невозможно заставить ответственных чиновников принять необходимые меры, чтобы не допустить больше таких пожаров.

Поэтому и предлагается, чтобы Верховная Рада Украины создала ВСК. Надеемся, что в ближайшие пленарные недели документ наберет необходимое количество голосов, и начнется полноценная работа по расследованию пожаров на Луганщине", - заявил Ткаченко.

В 2020 году масштабные пожары в Луганской области возникали дважды. В июле выгорело около 5 тысяч гектаров леса, погибли 6 человек.

В пожарах, которые продолжались с 30 сентября по 8 октября, было охвачено огнем 20 тысяч гектаров территории, было уничтожено более 600 жилых домов, 11 человек погибли.

Напомним, в ГБР сообщили новые возможные причины масштабного пожара на Луганщине.