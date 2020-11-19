ЦИК обязал местную ТИК в Одесской области назначить повторные выборы

Будут переизбирать сельского голову и депутатов Каролино-Бугаза

Будут переизбирать сельского голову и депутатов Каролино-Бугаза

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Комиссия во исполнение решения суда и с целью восстановления нарушенных избирательных прав отдельных граждан быть избранными обязала Каролино-Бугазскую сельскую территориальную избирательную комиссию Белгород-Днестровского района Одесской области безотлагательно принять соответствующие решения. А именно - решить вопрос о признании выборов депутатов Каролино-Бугазского сельского совета в многомандатных избирательных округах № 1 - 5, 7 и Каролино-Бугазского сельского головы такими, которые не состоялись, а также о назначении соответствующих повторных выборов, о чем безотлагательно проинформировать ЦИК", - говорится в сообщении.

Также указанную комиссию обязано привести свои решения и деятельность в соответствие с требованиями избирательного законодательства Украины, с учетом решений судов, вступивших в законную силу.

"Кроме того, ЦИК обратила внимание Каролино-Бугазской сельской ТИК на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства в ходе реализации полномочий по подготовке и проведению местных выборов и организации своей работы, а также на ответственность, которую несут избирательные комиссии и их члены за нарушение требований законодательства Украины о местных выборах", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК сформировала новый состав Броварской ТИК для перевыборов.