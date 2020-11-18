Благодаря решению КСУ суд закрыл еще одно дело против Труханова

Конституционный Суд ранее отменил ответственность за недостоверное декларирование

Конституционный Суд ранее отменил ответственность за недостоверное декларирование

Фото: УНИАН

Высший антикоррупционный суд закрыл второе дело против мэра Одессы Геннадия Труханова, который в декларациях за 2015-2016 годы не указал более 51 млн грн.

Об этом сообщает агентство УНИАН, передает RegioNews.

Адвокаты Труханова ходатайствовали о прекращении дела в соответствии с решением Конституционного суда об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Ходатайство защитника удовлетворить. Закрыть уголовное производство по обвинению Труханова Геннадия Леонидовича в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса", - заявил судья.

Также суд отменил арест на мобильный телефон бывшей жены Труханова, который проходил по делу в качестве вещественного доказательства, и обязал правоохранителей вернуть ей телефон и сим-карту к нему.

Напомним, 14 апреля городскому голове Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении в недостоверной информации в декларации за 2017 год.

5 ноября дело относительно декларирования Труханова закрыли благодаря решению КСУ.