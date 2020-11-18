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18 листопада 2020, 16:56 3

Завдяки рішенню КСУ суд закрив ще одну справу проти Труханова

18 листопада 2020, 16:56 3
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Конституційний Суд раніше скасував відповідальність за  недостовірне декларування
Конституційний Суд раніше скасував відповідальність за  недостовірне декларування
Фото: УНІАН
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Вищий антикорупційний суд закрив другу справу проти мера Одеси Геннадія Труханова, який у деклараціях за 2015-2016 роки не вказав понад 51 млн грн.

Про це повідомляє агентство УНІАН, передає RegioNews.

Адвокати Труханова клопотали про закриття справи відповідно до рішення Конституційного суду про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Клопотання захисника задовольнити. Закрити кримінальну провадження за звинуваченням Труханова Геннадія Леонідовича у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу", - заявив головуючий суддя.

Також суд скасував арешт на мобільний телефон колишньої дружини Труханова, який проходив у справі як речовий доказ, і зобов'язав правоохоронців повернути їй телефон і сім-карту до нього.

Нагадаємо, 14 квітня міському голові Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру у недостовірній інформації в декларації за 2017 рік.

5 листопада справу щодо декларування Труханова закрили завдяки рішенню КСУ.

суд Одеса ВАКС кримінальна справа декларацїї Геннадій Труханов
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