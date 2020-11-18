Окружной суд Харькова отменил новый протокол городской ТИК по результатам выборов депутатов

Однако в назначении повторных выборов отказано

Однако в назначении повторных выборов отказано

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В Харькове отменили новый протокол Харьковской городской ТИК по результатам выборов в городской совет. Таким образом, Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иск кандидата в депутаты горсовета Алексея Ваца.

Как передает RegioNews со ссылкой на "Общественное", суд объявил о решении поздно вечером 17 ноября.

"Иск удовлетворили частично, протокол от 14.11.2020 отменили и обязали исполнить определенные решением суда действия. В другой части, в частности об обязательствах признания выборов несостоявшимися и назначении повторных выборов, отказано", - сообщил представитель городской комиссии в суде Антон Мартыненко.

Сообщается, что у сторон есть два дня на обжалование решения в апелляционном суде. По словам Мартыненко, городская ТИК рассматривает такую ​​возможность.

Напомним, ранее сообщалось, что Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в городской совет.