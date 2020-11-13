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13 ноября 2020, 15:45 493

Стали известны результаты выборов-2020 в Полтавской области

13 ноября 2020, 15:45 493
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В областной совет избраны 84 депутата
В областной совет избраны 84 депутата
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По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Полтавскую областную раду и в городах Полтава, Кременчуг и Горишние Плавни.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в Полтавский областной совет избрано 84 депутата от 7-ти партий. Крупнейшие фракции будут у политсилы "Довира" (16 мандатов) и президентской партии "Слуга народа" (14 мандатов).

В городе Полтава 22 ноября состоится второй тур выборов. За кресло главы города будут бороться кандидат от партии "За майбутне" Александр Мамай и представитель "Слуги народа" Сергей Иващенко. В Полтавский горсовет вошли 7 партий. Наибольшее количество депутатов будет у партий "За майбутне" (10) и "Слуги народа" (9).

В городе Кременчуг городским головой избран представитель от партии "За майбутне" Виталий Малецкий. В горсовет прошли 6 партии. Крупнейшие фракции с одинаковым количеством депутатов (9) будут у двух партий – "Ридне мисто" и "За майбутне".

Городским головой в городе Горишние Плавни стал самовыдвиженец Дмитрий Быков. В горсовет прошли 5 партий. Крупнейшие фракции будут у партий "Сила и честь" (10 депутатов) и ОПЗЖ (9 депутатов).

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 Тернопольской и Запорожской областях.

Полтава Полтавский облсовет Полтавская область Местные выборы второй тур
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