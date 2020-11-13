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13 ноября 2020, 14:30 18

Стали известны результаты выборов-2020 в Запорожской области

13 ноября 2020, 14:30 18
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В областной совет избраны 84 депутата
В областной совет избраны 84 депутата
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По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Запорожский областной совет и в городах Запорожье, Мелитополь и Бердянск.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в Запорожский областной совет избраны 84 депутата от 7-ти партий. Крупнейшие фракции будут в ОПЗЖ (23 мандата) и президентской партии "Слуга народа" (19 мандатов).

В городе Запорожье в первом туре с результатом 54,99% победил действующий городской голова, который баллотировался от своей партии "Еднання" Владимир Буряк. В Запорожский горсовет вошли 6 партий. Наибольшее количество депутатов будет у Партии Владимира Буряка "Еднання" (16). У двух партий – ОПЗЖ и "Слуга народа" будет одинаковое количество депутате (13).

В городе Мелитополь городским головой избран представитель от местной политсилы "Команда Сергея Минько" Иван Федоров. В горсовет прошли 5 партии. Наибольшее количество мандатов будет у "Команды Сергея Минько" (19) и ОПЗЖ (11).

В городе Бердянск 22 ноября состоится второй тур выборов. За кресло главы города будут бороться кандидат от ОПЗЖ Александр Свидло и представитель партии "За майбутне" Валерий Баранов. В горсовет Бердянска прошли 5 партий. Крупнейшие фракции будут в ОПЗЖ (15 депутатов) и "Слуги народа" (8 депутатов).

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Одесской и Тернопольской областях.

Запорожье Местные выборы Буряк Владимир Запорожская область второй тур
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