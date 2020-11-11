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11 ноября 2020, 14:56 202

Министр здравоохранения Степанов стал депутатом облсовета Одессы

11 ноября 2020, 14:56 202
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Фото: из открытых источников
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Глава Минздрава Максим Степанов был избран депутатом Одесского областного совета по списку партии "Слуга народа".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на итоговый протокол областной ТИК, передает RegioNews.

Известно, что Одесская областная ТИК обнародовала список кандидатов в депутаты облсовета, которые набрали достаточное для победы количество голосов избирателей.

Одесская областная территориальная избирательная комиссия установила результаты выборов депутатов Одесского областного совета, согласно которым набрали достаточное для победы количество голосов 84 кандидата в депутаты", - сообщается в протоколе комиссии.

В списках выдвиженцев партий в состав облсовета, имеющих основания для получения депутатских мандатов - действующий министр здравоохранения Максим Степанов, народные депутаты Сергей Колебошин, Алексей Гончаренко, Вадим Рабинович и шесть бывших народных депутатов Украины.

Среди последних - Александр Урбанский, Иван Фурсин, Олег Радковский и Светлана Фабрикант.

Представитель партии "За будущее" Василий Гуляев одновременно был избран городским головой Черноморска.

Напомним, ранее сообщалось, что министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что будет баллотироваться в Одесский областной совет от партии "Слуга народа".

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, министры могут баллотироваться, но им запрещено участвовать в агитации.

Одесса облсовет депутат ЦИК Максим Степанов Местные выборы
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