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13 ноября 2020, 13:30 361

Стали известны результаты выборов-2020 в Тернопольской области

13 ноября 2020, 13:30 361
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В областной совет избраны 64 депутата
В областной совет избраны 64 депутата
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По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Тернопольский областной совет и в городах Тернополь, Чортков и Кременец.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в Тернопольский областной совет избрано 64 депутата от 6-ти партий. Крупнейшие фракции будут в "Европейской солидарности" (17 мандатов) и ВО "Свобода" (13 мандатов).

В городе Тернополь в первом туре с результатом 74,59% победил действующий городской голова, который баллотировался от ВО "Свобода", Сергей Надал. В Тернопольский горсовет вошли 7 партий. Наибольшее количество депутатов будет в ВО "Свобода" (18) и партии "ЕС" (9).

В городе Чортков городским головой избран представитель от политической партии "Сила людей" Владимира Шматько. В горсовет прошли пресдтавители 5-ти партий. Наибольшее количество мандатов будет у партий "Сила людей" (13) и "Европейская солидарность" (5).

Городским головой города Кременец стал представитель ВО "Свобода" Андрей Смаглюк, а в горсовет прошли 7 партий. Крупнейшие фракции с одинаковым количество депутатов (7) будут у трех партий: "ЕС", "Слуга народа" и ВО "Свобода".

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Закарпатской и Одесской областях.

облсовет Тернополь Надал Сергей Местные выборы Тернопольская область
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