Лишь 16% украинцев приняли участие в опросе Зеленского, - исследование SOCIS

Оно никак не повлияло на отношение большинства украинцев к президенту

Оно никак не повлияло на отношение большинства украинцев к президенту

Фото: из открытых источников

80,5% украинцев не участвовали в опросе президента Владимира Зеленского, который проводился параллельно с местными выборами 25 октября.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра SOCIS, которое проводилось в период с 28 октября по 2 ноября, передает RegioNews.

По данным социологов, 16,5% всех респондентов отметили, что принимали участие в опросе.

В то же время 68% опрошенных заявили, что проведение опроса никак не повлияло на их отношение к президенту Владимиру Зеленскому, 10,3% - "несколько улучшило", 7,9% - "несколько ухудшило", 5,9% - "существенно ухудшило", 2,4% - "существенно улучшило" отношение к главе государства.

Опрос проводился в период с 28 октября по 2 ноября 2020 года среди взрослого населения по всей территории Украины, кроме оккупированных Крыма и ОРДЛО.

Напомним, рейтинги Зеленского и "слуг" продолжают падать - опрос SOCIS.