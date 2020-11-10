Больше всего украинцы не доверяют Ермаку и Венедиктовой - опрос

Председатель Офиса президента стал одним из антилидеров по уровню недоверия среди населения

Председатель Офиса президента стал одним из антилидеров по уровню недоверия среди населения

Фото: из открытых источников

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Центра Разумкова, передает RegioNews.

Так, Андрею Ермаку доверяют только 8% опрошенных, не доверяют - 59%. Ирине Венедиктовой доверяют 6% граждан и 62% не доверяют.

Куму президента России Виктору Медведчуку доверяют 15,5%, а не доверяют 76%.

Доверие Юрию Бойко выразили 22% опрошенных (не доверяют ему 69%), Петру Порошенко - соответственно 22% и 73%, Святославу Вакарчуку - соответственно 18% и 70%, Леониду Кравчуку - 17% и 72%, Юлии Тимошенко - 17% и 77%", - сообщают в Центре Разумкова.

Социологи отмечают, что несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается действующему президенту Владимиру Зеленскому (ему доверяют 33%, однако не доверяют - 62%) и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову (соответственно 30% и 57%). Верховной Раде не доверяют 76% опрошенных.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют 69%, Арсену Авакову - соответственно 12% и 76%, Михаилу Саакашвили - 10% и 80%.

Исследование проводилось с 30 октября по 5 ноября методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и ОРДЛО.

Напомним, 65% украинцев недовольны направлением развития страны - опрос.