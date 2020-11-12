Представитель Зеленского в КСУ заявил, что несколько судей не хотят принимать участие в заседаниях

Вениславский говорит, что нет судей, ориентированных на Офис президента

Вениславский говорит, что нет судей, ориентированных на Офис президента

Фото из открытых источников

Представитель главы государства Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский подтвердил, что несколько судей отказываются участвовать в заседаниях до урегулирования политического кризиса, связанного с отменой ст. 366-1 УК и отменой контрольных полномочий НАЗК.

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода, пишет RegioNews.

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация, что работу КС блокируют судьи, ориентированные на Офис президента, Вениславский сказал:

"Нет судей, ориентированных на Офис президента. Есть судьи, которые понимают негативные последствия деятельности Конституционного суда, которые понимают, что в таких условиях работать суд не может и принимать решения и потому они, действительно, сказали, что пока не будет решен этот политический кризис, мы не считаем нужным участвовать в заседаниях Конституционного суда".

В то же время он добавил, что из-за коронавируса "на больничном и на самоизоляции находятся на это время четыре судьи - как раз те, которые голосовали против этого решения".

Вениславский также рассказал, что, по инсайдерской информации, в КС около 40 работников уже переболели или болеют коронавирусом.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.