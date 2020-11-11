Кого украинцы хотели бы видеть на посту президента: свежий рейтинг

Действующий глава государства остается в лидерах

Действующий глава государства остается в лидерах

Офис президента

Если бы президентские выборы проходили в середине октября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы действующий президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет RegioNews.

Действующего президента поддерживают 25,3% среди всех опрошенных и 33,3% среди тех, кто определился, за кого будет голосовать.

По данным опроса, украинцы планируют проголосовать за:

Петра Порошенко 17,3%,

Юлию Тимошенко - 11,1%,

Юрия Бойко - 10,5%,

Игоря Смешко - 9,5%,

Виктора Медведчука - 8,8%,

Олега Ляшко - 4,6%,

Киру Рудик - 0,4%.

Еще 4,4% проголосуют за другого кандидата.

Отмечается, что опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение октября-ноября 2020 года. Полевой этап длился с 17 по 24 октября.

Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основные случайного генерирования мобильных телефонных номеров. Всего было опрошено 1502 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.

Напомним, что больше всего украинцы не доверяют Ермаку и Венедиктовой.