Кого украинцы хотели бы видеть на посту президента: свежий рейтинг
Если бы президентские выборы проходили в середине октября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы действующий президент Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет RegioNews.
Действующего президента поддерживают 25,3% среди всех опрошенных и 33,3% среди тех, кто определился, за кого будет голосовать.
По данным опроса, украинцы планируют проголосовать за:
- Петра Порошенко 17,3%,
- Юлию Тимошенко - 11,1%,
- Юрия Бойко - 10,5%,
- Игоря Смешко - 9,5%,
- Виктора Медведчука - 8,8%,
- Олега Ляшко - 4,6%,
- Киру Рудик - 0,4%.
Еще 4,4% проголосуют за другого кандидата.
Отмечается, что опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение октября-ноября 2020 года. Полевой этап длился с 17 по 24 октября.
Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основные случайного генерирования мобильных телефонных номеров. Всего было опрошено 1502 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.
Напомним, что больше всего украинцы не доверяют Ермаку и Венедиктовой.