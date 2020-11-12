В Офисе президента хотят запустить видеоблог Зеленского

Обычных интервью, которые президент дает телеканалам, недостаточно, считают в ОП

Обычных интервью, которые президент дает телеканалам, недостаточно, считают в ОП

Фото: из открытых источников

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в ближайшее время планируют запустить именной видеоблог Владимира Зеленского.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий Подоляка "Украинской правде".

Планируется, что видеоблог продлится не более 10 минут и будет охватывать 5-6 тем недели, на которые президент будет давать фидбек.

Это будет стационарный еженедельный блог, где глава государства будет реагировать на все произошедшее за неделю", - сообщил он.

Подоляк уверяет, что цель видеоблога - наладить коммуникацию с народом. Сейчас разрабатывается концепция.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию".