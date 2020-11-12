В Офисе президента хотят запустить видеоблог Зеленского
Обычных интервью, которые президент дает телеканалам, недостаточно, считают в ОП
Обычных интервью, которые президент дает телеканалам, недостаточно, считают в ОП
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в ближайшее время планируют запустить именной видеоблог Владимира Зеленского.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на комментарий Подоляка "Украинской правде".
Планируется, что видеоблог продлится не более 10 минут и будет охватывать 5-6 тем недели, на которые президент будет давать фидбек.
Это будет стационарный еженедельный блог, где глава государства будет реагировать на все произошедшее за неделю", - сообщил он.
Подоляк уверяет, что цель видеоблога - наладить коммуникацию с народом. Сейчас разрабатывается концепция.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию".
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