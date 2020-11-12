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12 ноября 2020, 12:40 6

Местные выборы: ЦИК изменила состав Черновицкой ТИК

12 ноября 2020, 12:40 6
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В городе до сих пор не установлены результаты выборов
В городе до сих пор не установлены результаты выборов
Фото: flickr
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Центральная избирательная комиссия на заседании 11 ноября внесла изменения в состав Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии. Там до сих пор не установлены результаты местных выборов.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Отмечается, что теперь комиссия продолжает работу практически в круглосуточном режиме.

"11 ноября... Комиссия внесла изменения в состав Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии Черновицкого района Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Этому решению предшествовало то, что при приеме избирательных документов от участковых избирательных комиссий Черновицкая ТИК решила повторно подсчитать голоса избирателей, в частности, на 20 избирательных участках по выборам депутатов Черновицкого областного совета, Черновицкого районного совета, Черновицкого городского совета, а также мэра города.

Таким образом, до 6 ноября теризбирком не установил итоги голосования и результаты выборов. По состоянию на вечер 11 ноября комиссии оставалось осуществить повторный подсчет голосов на 6 участках по выборам депутатов облсовета.

Напомним, ЦИК обязала Черновицкую городскую ТИК безотлагательно установить итоги и результаты местных выборов.

выборы Украина Черновцы голосование Местные выборы
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