В ЦИК назвали причины отсутствия результатов местных выборов

Большинство территориальных избирательных комиссий уже установили результаты

Большинство территориальных избирательных комиссий уже установили результаты

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Установление результатов местных выборов, которые прошли 25 октября, затянулось в связи с судебными решениями в некоторых ТИК.

Об этом во время заседания ЦИК сообщил председатель комиссии Олег Диденко, передает RegioNews.

По состоянию на сейчас завершается процесс установления результатов местных выборов практически всеми территориальными избирательными комиссиями, подавляющее большинство из них уже установили результаты", - сказал он.

Диденко рассказал, что до сих пор не завершен процесс подсчета результатов выборов в областные советы в Черновицкой и Киевской областях.

По его словам, в Черновицкой области это обусловлено деятельностью Черновицкой городской ТИК, которая завершает пересчет голосов на избирательных участках. Завершение установления результатов в Киевский облсовет планируется уже сегодня, 11 ноября.

Также председатель ЦИК проинформировал, что в некоторых ТИК еще продолжается или пересчет голосов на выполнение решений судов, или завершается обжалование в судебном порядке решений ТИК.

Те случаи, где процесс определения результатов еще не завершен, имеют под собой объективные основания, в частности необходимость учета решений судов, и находятся на контроле Центральной избирательной комиссии", - сказал председатель ЦИК.

Он напомнил, что Центральная избирательная комиссия не устанавливает результатов местных выборов, это делают территориальные избирательные комиссии.

ЦИК принимает меры, чтобы сведения от ТИК передавались быстрее с целью максимального информирования граждан о результатах местных выборов", - отметил Диденко.

Напомним, ЦИК обязала Черновицкую городскую ТИК безотлагательно установить итоги и результаты местных выборов.