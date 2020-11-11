Выборы мэра Одессы: СБУ нашла сотни фальшивых бюллетеней
В Одессе СБУ перед вторым туром выборов городского головы нашла поддельные бюллетени, которые злоумышленники планировали использовать для фальсификаций во время голосования.
Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Одесской области, передает RegioNews.
Оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, что использовалось как "общественная приемная" одного из общественно-политических деятелей", - говорится в сообщении.
Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, которые идентичны по форме и содержанию с оригинальными.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к избирательной оборудке", - добавили в СБУ.
Теперь прокуратура возбудила уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов.
Напомним, в Николаеве полиция расследует факты возможной фальсификации выборов.