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11 ноября 2020, 20:37 812

Выборы мэра Одессы: СБУ нашла сотни фальшивых бюллетеней

11 ноября 2020, 20:37 812
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СБУ предупредила массовую фальсификацию второго тура выборов
СБУ предупредила массовую фальсификацию второго тура выборов
Фото: Facebook
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В Одессе СБУ перед вторым туром выборов городского головы нашла поддельные бюллетени, которые злоумышленники планировали использовать для фальсификаций во время голосования.

Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины в Одесской области, передает RegioNews.

Оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, что использовалось как "общественная приемная" одного из общественно-политических деятелей", - говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, которые идентичны по форме и содержанию с оригинальными.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к избирательной оборудке", - добавили в СБУ.

Теперь прокуратура возбудила уголовное дело по факту фальсификации избирательных документов.

Напомним, в Николаеве полиция расследует факты возможной фальсификации выборов.

Одесса СБУ Местные выборы бюллетень фальсификации
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